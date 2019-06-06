03 Октября 2020
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Общество В России
армия, служба, призыв, военный (2016) | Фото:Накануне.RU

В ГД внесли законопроект об учете службы в армии в пенсионном стаже

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на включение срока военной службы по призыву в страховой стаж для получения пенсии.

Как говорится в пояснительной записке, сегодня страховая пенсия по старости назначается мужчинам и женщинам на год раньше положенного срока (65 и 60 лет), если их стаж составляет 42 года и 37 лет соответственно.

При этом этот стаж учитывает периоды работы или другой деятельности, в течение которых в Пенсионный фонд РФ уходили страховые взносы, а также периоды временной нетрудоспособности.

Однако, как отмечают депутаты, в стаж не включаются периоды прохождения военной службы по призыву, то есть прямое исполнение конституционного долга по защите Отечества.

Такие нормы, по мнению авторов документа, вызывают социальную напряженность среди граждан. Отмечается, что они ставят в неравное положение тех, кто отслужил, и тех, кто не проходил службу или уклонился от нее.

Как ранее сообщало Накануне.RU, поправки к правилу начисления трудового стажа, вступившие в силу с 1 января этого года, привели к тому, что граждане стали испытывать сложности с получением пенсии.

В публикуемых документах говорится о том, что ограничения действуют для назначения страховых пенсий по старости раньше общеустановленного возраста в 2019 году. В ПФР заявили, что новшества распространяются именно на досрочные пенсии, а не на все, выплачиваемые по старости.

Там также добавили, что досрочное назначение пенсии людям с большим стажем: женщинам со стажем 37 лет и мужчинам со стажем 42 года, – одна из "льгот" по досрочному выходу на пенсию, вступившая в силу с 2019 года. Введена она, как известно, параллельно со стартом повышения пенсионного возраста ежегодно с шагом один год до 60/65 лет и преподносилась как смягчение условий "реформы".

Однако неожиданно для граждан выяснилось, что на льготу им претендовать крайне сложно, если вообще возможно. Право, установленное как "поблажка" при начале "реформы", нивелируется тем, что для досрочного выхода на пенсию нестраховые периоды ухода за ребенком или службы в армии уже не включаются в трудовой стаж.

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В ГД внесли законопроект об учете службы в армии в пенсионном стаже

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Теги: пенсия, служба в армии, госдума



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