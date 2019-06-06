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Экономика В России
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

Минимум 15 "Суперджетов" получат российские перевозчики до конца года - ОАК

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь в кулуарах ПМЭФ рассказал журналистам, что российские авиакомпании до конца 2019 года получат еще минимум 15 самолетов SSJ-100.

"У нас по крайней мере действующие есть контракты с рядом региональных авиакомпаний, заканчиваем ряд поставок, соответственно у нас начинаются поставки по контракту с "Аэрофлотом" — десять машин. Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат", - цитирует Слюсаря агентство ПРАЙМ.

Отметим, сейчас в эксплуатации у российских перевозчиков находится несколько десятков "Суперджетов", у одного "Аэрофлота" в эксплуатации 19 бортов (было 20, но 5 мая один сгорел). Между тем, перевозчики не раз жаловались на проблемы с техническим обслуживанием данного типа самолета. Так, у "Аэрофлота" до сих пор не продлен контракт на техобслуживание с производителем (последний хочет значительно повысить цену за обслуживание), есть проблемы с "подменным пулом двигателей", иностранные перевозчики отказываются от SSJ-100, а у российских – возникают вопросы к сертификации систем самолета.

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Минимум 15 "Суперджетов" получат российские перевозчики до конца года - ОАК

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Теги: суперджет, юрий слюсарь, оак, поставки, проблемы



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