03 Октября 2020
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трактор деревня (2010) | Фото: Накануне.RU

Налог на неиспользуемые земельные участки в России хотят поднять сразу в 10 раз

В Госдуме посчитали, что налог на неиспользуемые земельные участки в России стоит значительно поднять.

Депутат от КПРФ Владимир Кашин обратил внимание на то, что часто сельхозугодья простаивают: в результате селяне не имеют работы и вынуждены подаваться в город. Кашин, который является главой думского комитета по аграрным вопросам, уверен, что резкое увеличение налога (в 10 раз) приведет к перераспределению собственности и нерадивые землевладельцы продадут ее тем, кто хочет и может заниматься сельским хозяйством.

деревня село природа(2007)|Фото: Накануне.ru

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", народный избранник отметил, что для этого потребуется внести поправки в Налоговый кодекс. По словам депутата, пока законодательная инициатива находится на стадии формирования, но он хочет внести ее в Госдуму уже в летнюю сессию.

Напомним, недавно российские аграрии попросили замминистра сельского хозяйства оставить программу №1432, в рамках которой субсидируется скидка на покупку сельхозтехники. Машиностроители опасаются, что отмена этого механизма поддержки приведет к тому, что отрасль скатится в очередную яму. Однако чиновники мнение производителей не услышали.

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Налог на неиспользуемые земельные участки в России хотят поднять сразу в 10 раз

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Теги: налог, земля, участки, Госдума



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