В Шереметьево сотрудникам предложили подработать грузчиками за тысячу рублей в час

"Дочка" АО "МАШ", обслуживающая багаж пассажиров Шереметьево, предложила своим сотрудникам дополнительный заработок.

Телеграм-канал Baza опубликовал фотографию объявления, предназначенного, очевидно, для внутреннего пользования. Baza предполагает, что предложение адресовано всем сотрудникам. "Под "выходом в усиление" имеются в виду услуги грузчиков. Перед допуском к подработке желающие проходят экспресс-обучение", - пишет канал. В объявлении указывается, что подработка оплачивается в размере 1 тыс. руб. в час. Подлинность объявления не подтверждена.

Между тем, в Минтрансе России готовятся к разбору полетов с руководством аэропорта. Так, в пресс-службе ведомства сообщили, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих готов поставить вопрос о персональной ответственности за происходящее на следующем заседании совета директоров "Шереметьево".

Руководству аэропорта "настоятельно" рекомендовали при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках.

Напомним, в Шереметьево с 1 июня продолжаются задержки выдачи багажа. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это связано с пиковой нагрузкой "в высокий туристический сезон". СМИ пишут, что в аэропорту не хватает грузчиков и необходимой для разгрузки авиалайнеров техники.

Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснил задержки в выдаче багажа изменением технологических процессов в обслуживании и обработке.

Как обещают в воздушной гавани, ситуация с задержками окончательно стабилизируется лишь к концу июня.

Прокуратура начала проверку, которая установит причины задержек выдачи багажа.