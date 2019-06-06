США получили контроль над "Русалом" и рядом отраслей промышленности РФ, - Сечин

При помощи санкций администрация США получила контроль над "Русалом", а вместе с этим – и над другими отраслями российской промышленности, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Игорь Сечин сравнил санкционную политику США со "стилем обнаженного экономического терроризма и шовинизма". По его словам, сегодня на рынке мировой энергетики скопилась масса негативных явлений.

"Ключевым стал вопрос, прошли мы или нет точку невозврата, ведь сегодня на второй план отошли рыночные принципы работы и взаимный диалог, а во главу угла встала стратегия регуляторного давления и односторонних санкций. Энергетика, как одна из глобальных отраслей, стала первой заложницей односторонней политической повестки, и на лицо признаки расползания этой болезни на другие отрасли", - заявил глава "Роснефти".

На нефтегазовый рынок влияют в том числе субъективные геополитические процессы, считает Сечин.

"Главный возмутитель спокойствия - политика нынешней администрации США, ее действия направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями взаимосвязей и на устранение правил конкуренции", – добавил Сечин.

Под американские санкции попадают не только "государства-изгои", но страны-союзники, это говорит о том, что в США осознают ослабление своей роли в мире, предположил глава "Роснефти".

По словам Сечина, администрация США использует силовые методы.

"Пример – компания "Русал", когда результатом нескольких санкционных итераций произошла передача США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленности в России. А с учетом крупного пакета в "Норильском никеле", не только в алюминиевой, но и в медной, платиновой, палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов", - заявил Сечин.

Действия администрации США, в том числе и твитты американского президента, создают на нефтегазовом рынке "неопределенность общего вектора развития и высокую волатильность рынка", добавил глава "Роснефти".