Рогозин усложнил сотрудникам Роскосмоса выезд за рубеж после бегства топ-менеджера

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства госкорпорации и руководителей предприятий ракетно-космической отрасли, допущенных к секретной информации.

В первую очередь это относится к руководящему персоналу, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли. Приказ выпущен под грифом "для служебного пользования".

В мае сообщалось о скандале в НИИ космического приборостроения (входит в "Роскосмос"). Глава института Юрий Яскин в апреле под предлогом командировки поехал в Европу, откуда прислал заявление об увольнении по собственному желанию.

После он был замечен в Греции, сообщил "Коммерсант". По данным издания, отъезд гендиректора совпал с началом работы на предприятии службы внутреннего аудита. В отношении Яскина начал проверку центральный аппарат ФСБ.