В Челябинской области появился второй кандидат на должность губернатора

Гендиректор компании "Промконструкция-О", участник конкурсы "Лидеры России" Андрей Аюпов подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут 8 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, Аюпов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения и стал вторым претендентом на выборах главы региона. Накануне документы подал врио губернатора Алексей Текслер.

Теперь в поддержку своего выдвижения ему необходимо собрать 13 тыс. 169 подписей избирателей и 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

Добавим, что выдвижение кандидатов на выборах губернатора продлится до 24 июня.