В Зауралье житель Украины получил срок за жестокое убийство страхового агента

В Курганской области житель Украины угодил в колонию строгого режима на 19 лет за убийство страхового агента.

С женщиной злоумышленник расправился в декабре 2017 года - все произошло на одной из улиц в селе Красный Уралец в Юргамышском районе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина несколько раз ударил свою жертву по голове, а потом задушил проводом от зарядки. С женщины он снял золотые украшения и забрал 43 тыс. руб. Тело злоумышленник на санках отвез в безлюдное место и засыпал снегом.

Помимо срока заключения с осужденного судом взыскано более 2 млн руб.