03 Октября 2020
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ПМЭФ-2019, Роберт Дадли, Игорь Сечин, Али Шариф Аль-Эмади (2019) | Фото: forumspb.com

Сечин: Доля природного газа в структуре потребления к 2040 году увеличится до 25%

Доля природного газа в структуре потребления к 2040 году увеличится до 25%. Такой прогноз озвучил в ходе энергетической панели в рамках ПМЭФ-2019 глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, спрос на газ растет самыми быстрыми темпами - на уровне 2%. "С 22 до 25% к 2040 году доля газа увеличится", - сказал он.

Также в "Роснефти" прогнозируют, что спрос на газ к 2040 году со стороны транспортного сектора вырастет в пять раз.

Кроме того, Сечин назвал неизбежным рост спроса на нефть. К 2040 году потребление нефти увеличится на 20 млн баррелей в сутки, заявил он. Несмотря на то, что прогнозируется снижение доли этого вида энергоресурсов с 32% до 28%, "потребление нефти будет расти в абсолютных цифрах", указал глава "Роснефти".

"Рост спроса на нефть неизбежен", - подчеркнул Сечин.

ПМЭФ-2019, Игорь Сечин, Али Шариф Аль-Эмади, Айван Глазенберг, Роберт Дадли, Нил Даффин, Лоренцо Симонелли, Джон Уоллас(2019)|Фото: forumspb.com

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Сечин: Доля природного газа в структуре потребления к 2040 году увеличится до 25%

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Теги: Игорь Сечин, роснефть



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