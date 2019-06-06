В Екатеринбурге мебельный салон вернет обманутым клиентам более 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора помогли клиентам возместить ущерб от действий нерадивого продавца мебели.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с начала года в их консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге обратились 24 человека, заключившие договоры на поставку мебели, выбранную по образцу или каталогу производителя в салонах "Много мебели". При этом условия договора предусматривали стопроцентную предоплату товара со сроком поставки до 45 рабочих дней.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, люди жаловались, что индивидуальный предприниматель серьезно нарушал сроки поставки мебели, ее комплектность и качество, а также игнорировал законные требования о расторжении договора купли-продажи и возврате денег. По заявлениям обратившихся екатеринбуржцев консультационным пунктом было подготовлено четыре исковых заявления в суд.

В итоге во всех случаях суд встал на сторону потребителей, обязав нерадивого коммерсанта не только расторгнуть договор и вернуть средства, но и возместить клиентам убытки, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред. По данным надзорного ведомства, сумма подлежащих выплате денежных средств составила 234,4 тыс. руб.