Прокуратура добилась лишения прав тюменской автомобилистки, сбившей толпу пешеходов

Прокуратура Тюменской области добилась пересмотра приговора автомобилистке, которая в ноябре прошлого года врезалась в толпу пешеходов, стоящих у светофора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла 2 ноября 2018 г. Машина Hyndai Solaris двигалась со скоростью, не обеспечивающей водителю контроль за движением транспортного средства, учет интенсивности движения, дорожных условий в виде мокрого асфальта. Спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ "Галерея Вояж", водитель не справилась с управлением и машина врезалась в пешеходов.

В результате три женщины получили тяжкий вред здоровью в виде переломов костей ног, двое мужчин - легкий вред здоровью. Еще одна горожанка получила ссадины. Как следует из материалов уголовного дела, водительский стаж Хабибуллиной составлял 2 года, однако фактически она управляла транспортным средством всего около 1,5 месяцев.

Свою вину водитель признала, суд приговорил ее к одному году ограничения свободы: ей запрещено выезжать за пределы Тюмени и изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, она должна была выплатить 755 тыс. руб. двум потерпевшим. При этом водительских прав автомобилистку не лишили, несмотря на то, что на этом настаивал гособвинитель. Посчитав приговор несправедливым прокуратура Тюмени обжаловала его. В результате судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление. Приговор был изменен: водителя на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.