03 Октября 2020
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Общество Москва
Кашпировский, Тюмень, пикет протеста (2012) | Фото: http://www.tgrcom.ru/

Суд снова перенес рассмотрение иска Кашпировского к ВГТРК и программе Малахова

Суд снова перенес рассмотрение иска Анатолия Кашпировского (79) к ВГТРК. 17 мая были определены соответчики по иску, теперь заседание должно состояться 17 июня (данные картотеки дел Московских судов общей юрисдикции).
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Сейчас ответчиками по иску Кашпировского выступают непосредственно ФГУП ВГТРК, а также выпускающее программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" ООО "Прямой эфир" и главный редактор этой передачи. Собственно к Малахову у Кашпировского претензий нет.

Недовольство Кашпировского вызвали слова журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова, прозвучавшие в эфире программы Андрея Малахова. Первый назвал Анатолия "жуликом", а второй – "мошенником". Ранее сообщалось, что сумму ущерба Кашпировский оценил в миллион рублей.

В сентябре Кашпировский проиграл иск к Первому каналу. заявление было подано Кашпировским еще 21 декабря прошлого года. Анатолий требовал защитить его честь и достоинство, компенсацию вреда он оценил в 500 тыс. руб.

Поводом для иска послужила шутка в программе "Вечерний Ургант", в которой был показан коллаж: коту-"экстрасенсу" приделали голову Кашпировского.

Позже ведущие Иван Ургант (40) и Дмитрий Хрусталев (39) извинились перед Анатолием Кашпировским. "Мы хотели бы извиниться перед Анатолием Михайловичем за невнимательность и непрофессионализм! По ошибке мы использовали не ту фотографию и сделали неправильный коллаж. На самом деле мы хотели разместить другой снимок", - говорит Ургант уже в новом выпуске передачи. И далее показали фото Кашпировского, которому приделали морду кота. Неизвестно, был ли приобщен ли к делу этот эпизод или он не сильно расстроил Анатолия.

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Суд снова перенес рассмотрение иска Кашпировского к ВГТРК и программе Малахова

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Теги: анатолий кашпировский, суд, андрей малахов, прямой эфир



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