03 Октября 2020
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Политика За рубежом
Владимир Путин, Папа Римский Франциск, Ватикан (2015) | Фото: kremlin.ru

Папа Римский и Путин встретятся 5 июля в Ватикане

Папа Римский Франциск 5 июля примет президента России Владимира Путина в Ватикане, сообщило аргентинское агентство Télam.

Основными темами переговоров станут текущая напряженная ситуация в Церкви, на Украине и Ближнем Востоке.

По данным агентства, стороны обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, пишет Regnum.

В прошлом году близкий к кремлевским источникам телеграмм-канал сообщил о готовящемся визит Папы Римского в Москву в 2019 году.

Однако председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда опроверг эту информацию.

Эксперты отмечали, что визит папы именно сейчас маловероятен, однако контакты влиятельных лиц РПЦ и Ватикана действительно устанавливаются и усиливаются. Вброс информации о визите понтифика в Россию может быть просто информационным сопровождением некой политической игры, которая ведется в кулуарах.

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Папа Римский и Путин встретятся 5 июля в Ватикане

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Теги: папа римский франциск, владимир путин



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