Папа Римский и Путин встретятся 5 июля в Ватикане

Папа Римский Франциск 5 июля примет президента России Владимира Путина в Ватикане, сообщило аргентинское агентство Télam.

Основными темами переговоров станут текущая напряженная ситуация в Церкви, на Украине и Ближнем Востоке.

По данным агентства, стороны обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, пишет Regnum.

В прошлом году близкий к кремлевским источникам телеграмм-канал сообщил о готовящемся визит Папы Римского в Москву в 2019 году.

Однако председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда опроверг эту информацию.

Эксперты отмечали, что визит папы именно сейчас маловероятен, однако контакты влиятельных лиц РПЦ и Ватикана действительно устанавливаются и усиливаются. Вброс информации о визите понтифика в Россию может быть просто информационным сопровождением некой политической игры, которая ведется в кулуарах.