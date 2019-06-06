Пермский край в 2019 году потратит 27 миллиардов из бюджетов разных уровней на реализацию нацпроектов

В Пермском крае на реализацию нацпроектов выделена беспрецедентная сумма - 10 млрд руб. Из них 7,5 млрд рублей – те, которые ранее не были предусмотрены, либо были предусмотрены, но в существенно меньшем объеме. В совокупности из бюджетов разных уровней в 2019 году на нацпроекты в крае потратят 27 млрд. Об этом клава края Максим Решетников заявил на XIII съезде Совета муниципальных образований Прикамья в Усть-Качке.

С учетом федеральных средств в 2019 году в муниципальные образования будет направлено 27 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах — по 25 млрд рублей. В 2019 году на строительство и ремонт дорог будет направлено 5,4 млрд рублей, на строительство школ и детских садов 3,3 млрд рублей. На расселение граждан из аварийного жилищного фонда направят почти 2,6 млрд рублей, на благоустройство — 1,5 млрд рублей, на поддержку местных инициатив и развитие преобразованных муниципалитетов — 400 млн рублей.

"Основные темы, связанные с нацпроектами, это темы муниципальные: расселение аварийного и ветхого жилья, строительство садиков и школ, популяризация спорта и здорового образа жизни, ремонт дорог, — подчеркнул губернатор. – Кроме того, Президент поставил задачу сделать так, чтобы люди почувствовали улучшения".

Далее глава региона прошелся по основным направлениям проектов. Так, нацпроект дает хорошие возможности решить проблему с аварийным фондом, признанным таковым до 1 января 2017 года. Это почти полмиллиона квадратных метров. Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд рублей до 2024 года включительно. Край третий среди регионов страны по величине финансирования этой программы. На этот год федеральный центр направляет 1,7 млрд рублей.

В сфере ЖКХ за счет нацпроекта есть возможность решить вопрос по водоснабжению. Дополнительно за счет краевого бюджета в Прикамье запускается масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения: 3 года, 1,5 млрд рублей, 13 территорий (территории КУБа, Кудымкар, Чайковский, Лысьва, Александровский, Чусовской, Нытвенский, Верещагинский, Горнозаводский, Октябрьский и Осинский районы), где живут 400 тысяч человек. Задача краевых и местных властей – модернизировать самые неэффективные объекты, повысить качество услуг для населения.

В некоторых территориях остается высокая потребность в новых детских садах и школах. Например, в Пермском районе. "Продолжим строительство: на детские сады в 2019-2021 годах будет направлено более 3 млрд рублей. До конца года откроем еще 11 детских садов. С 2017 года школы построены уже в 4 территориях — 6 новых школ в Перми, Гайнском, Красновишерском, Пермском районах. На строительство школ запланировано 6,4 млрд рублей. В стройке находится еще 8 школ. В этом году свои двери откроют 5 школ в 5 территориях", — отметил губернатор Максим Решетников.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" предусмотрено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году до 55%. За 2018 год нам удалось привлечь в спорт дополнительно 69 тысяч человек. Здесь, по словам Максима Решетникова, важно вовлекать в занятия спортом старшее поколение, обеспечить работу инфраструктуру шаговой доступности для жителей.