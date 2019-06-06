03 Октября 2020
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Общество Челябинская область
дом в Магнитогорске, Карла Маркса (2019) | Фото: Накануне.RU

ОНФ предлагает распределить средства благотворительного счета между жителями седьмого подъезда пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

ОНФ предлагает распределить средства благотворительного счета, открытого после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, между семьями седьмого подъезда. Такую позицию озвучил руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

После трагедии был открыт благотворительный счет для помощи пострадавшим жителям дома. На этот счет поступил 61 млн 106 тыс. руб. Из них 12 млн 915 тыс. руб. были потрачены на аренду жилья, на погребение, на госпошлину по оформлению документов и на отдых детей в санаториях Крыма. В настоящий момент на счете осталось 48 млн 190 тыс. руб.

"В мае мы провели выездной мониторинг в Магнитогорске, переговорили практически со всеми семьями седьмого подъезда. У нас есть своя позиция, которую полностью поддерживают жители седьмого подъезда и благотворители. Мы считаем, что эти деньги должны быть распределены среди пострадавших семей седьмого подъезда, потому что именно они понесли наибольший ущерб. Мы предлагаем распределить эти денежные средства не поквартирно, а именно по семьям, которые проживали в этом подъезде, снимали жилье или находились в гостях. Мы предлагаем привязаться не к собственникам жилья, а непосредственно к семьям, которые пострадали в момент трагедии", - рассказал Денис Рыжий.

дом в Магнитогорске, обрушение(2019)|Фото:Накануне.RU

Речь идет о 51 семье. Предварительная сумма, которую может получить каждая семья, составляет 945 тыс. руб. Эти средства они смогут потратить по своему усмотрению.

В ОНФ подчеркнули, что это только предложение, поскольку распорядителем счета является региональное министерство социальных отношений, и окончательное решение остается за ведомством.

"Министерство социальных отношений высказывали свою позицию по поводу нашего предложения, что в принципе они примут решение общественности и в первую очередь рассмотрят это решение, поэтому будем рассчитывать, что к нашему мнению прислушаются", - добавил он.

При этом общественники признают, что единого решения, которое бы устроило всех, нет.

"Решение, которое удовлетворит всех, просто невозможно и, на наш взгляд, это самое справедливое решение. Наша рекомендация поддержана большинством жителей седьмого подъезда и благотворителями", - подчеркнул Денис Рыжий.

место обрушения, дом, Магнитогорск(2019)|Фото:Накануне.RU

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ОНФ предлагает распределить средства благотворительного счета между жителями седьмого подъезда пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры, пожертвования, благотворительный счет,



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