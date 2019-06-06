03 Октября 2020
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театральный фестиваль, театр, шествие, театральный марафон (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Всероссийский театральный марафон прибыл в Воронеж

Воронежский губернатор Александр Гусев и прибывшие в регион заместитель министра культуры РФ Павел Степанов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин накануне приняли участие в мероприятиях Всероссийского театрального марафона ЦФО России в Воронеже, передает корреспондент Накануне.RU.

В столице Черноземья гастрольная эстафета самого масштабного события Года театра – Всероссийского театрального марафона, стартовавшего 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, – достигла середины пути. Улица Театральная стала местом яркого шествия, в котором приняли участие делегации всех 18-ти субъектов ЦФО.

театральный фестиваль, театр, шествие, театральный марафон(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

После шествия праздничное действо переместилось в здание Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова. Здесь для гостей была проведена краткая экскурсия. Также они посмотрели выставки театрального музея им. Бахрушина и ТАСС.

театральный марафон, театр, шествие(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев подчеркнул, что воронежцы рады принимать эстафету. "Думаю, что наши коллеги из других регионов Центрального федерального округа должны остаться довольны приемом, городом и самим мероприятием. Ну и, безусловно, нашим театром. Для нас это важно. Воронеж – это культурная столица Черноземья, уже признанная. В принципе я считаю, что это даже культурная столица Центрального федерального округа, поскольку Москва – культурная столица России", – сказал губернатор.

театральный фестиваль, театр, шествие(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Затем воронежские артисты представили театрализованный пролог «Театр – все мы». Зрители услышали арию Фигаро из «Севильского цирюльника», увидели отрывки из балета «Спящая красавица» и спектакля «Белоснежка и семь гномов», тематическую сцену, посвященную драматическому искусству, и хореографический номер с веерами. Кульминацией стала передача Символа Всероссийского театрального марафона от Приволжского федерального округа в Центральный.

александр гусев, театральный марафон(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Специально разработанный Символ марафона представляет собой статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи – народный художник России Андрей Ковальчук. Символ передается по эстафете принимающему региону, путешествуя по стране и сопровождая гастроли в каждом городе. В марафоне уже приняли участие 70 театров, символическую эстафету передали друг другу 42 города России – от Владивостока до Cамары. Более 65 тысяч зрителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья посетили мероприятия Всероссий ского театрального марафона и посмотрели около 150 спектаклей.

"Нам очень приятно, что Центральный федеральный округ начинается именно с Воронежа. Здесь очень активная культурная и театральная жизнь, много постановок в театрах, – отметил Павел Степанов.

С этими словами замминистра культуры передал Символ театрального марафона в руки Алексея Еремина, который, приняв его, зачитал приветственный адрес полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

Затем Алексей Еремин торжественно передал Символ марафона губернатору Воронежской области. "Дорогие друзья, коллеги, я рад приветствовать вас в Воронеже, в этом замечательном уютном зале, – обратился к собравшимся Александр Гусев, – Для нас, для воронежцев, большая честь, что сегодня наш город стал центром мероприятий Всероссийского театрального фестиваля в Центральном федеральном округе. И хочу заверить, что мы с большим удовольствием и большой ответственностью принимаем эту эстафету от наших коллег из Приволжья. Безусловно, сделаем все, чтобы это событие стало ярким, красочным и запомнилось всем нам и жителям города. Символично, что это мероприятие проходит в дни, когда у нас стартовал и активно идет Платоновский фестиваль искусств. Он девятый по счету и уже приобрел статус значимого события в театральной жизни России. Как и Воронеж, он является знаковым местом на театральной карте Российской Федерации. Я с большим удовольствием сегодня получил этот переходящий знак фестиваля. Уверен, что наши творческие коллективы театров Воронежа сделают Год театра в Российской Федерации еще более ярким событием, насыщенным хорошими постановками и новыми премьерами. И, безусловно, хочу пожелать всем театрам регионов ЦФО таких же ярких представлений, ярких постановок и успешных премьер"!

театр, зрительный зал, зрители, спектакль, марафон(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

По окончании официальной части состоялся показ спектакля «Вишневый сад» по одноименному произведению А.П. Чехова в постановке художественного руководителя театра драмы им. А. Кольцова, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата «Золотой маски» Владимира Петрова.

сцена, зрительный зал, театр, фестиваль, театральный марафон(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Перед торжественными мероприятиями в столице Черноземья также прошли творческие встречи с ведущими деятелями культуры. Тематические семинары провели директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, учредитель Ассоциации инклюзивного искусства «АСДИИСК» Ольга Митина, директор Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов. Народный артист РСФСР, прославленный артист российского театра и кино Александр Михайлов встретился с театральной общественностью Воронежа.

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Всероссийский театральный марафон прибыл в Воронеж

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Теги: театральный фестиваль, театр, шествие, александр гусев



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