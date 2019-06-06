Ликвидатор чернобыльской аварии из правительства Ямала прокомментировал сериал HBO

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов, который участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, прокомментировал мини-сериал HBO "Чернобыль". На странице в Instagram он заявил, что в сериале есть нестыковки и киноляпы, но посоветовал его посмотреть, передает корреспондент Накануне.RU.

Бессонов рассказал, что посмотрел первые две серии. По его словам, фильм скорее напоминает фильм ужасов, чем традиционную драму.

"Это самая значительная катастрофа современной эпохи! Его надо посмотреть, чтобы понять, что происходило в том далеком апреле 1986 года! Как непосредственный участник ликвидации аварии, мне было 23 года, когда попал в этот ад в 1987 году, ради памяти тех, кто не знал и не понимал, что это, кого уже нет, кто получил смертельные дозы радиации, кто спас наш мир от этой чумы,- ради памяти!!!" - написал замгубернатора.

Он подчеркнул, что никто не снимал ничего подобного. "Чернобыль", напомним, стал самым высокооценённым сериалом по версии IMDb.