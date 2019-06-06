Начальник копейской колонии брал взятки от осужденных за послабление режима

В Копейске начальник местной колонии подозревается в получении взяток от зэков.

В прошлом году начальник через доверенное лицо получил более 185 тыс. руб. от осужденных, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

За эти деньги начальник обещал ослабить условия отбывания наказания и способствовать условно-досрочному освобождению.

Сейчас начальник и посредник задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.