В Тюмени бывший замначальника регионального УФСИН получил "условку" за превышение полномочий

В Тюмени за превышение полномочий осужден бывший первый заместитель начальника регионального УФСИН, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Калининский суд Тюмени признал его виновным в совершении двух преступлений по статье "превышение должностных полномочий". Установлено, что в марте 2017 г. он дал незаконное указание врио начальника лечебного исправительного учреждения №19 заключить с региональным УФСИН два государственных контракта на поставку учреждением более 850 тыс. яиц и 50 тонн мяса выращенных осужденными кур для нужд уголовно-исполнительной системы. При этом в лечебном учреждении для разведения кур не было ни условий, ни специалистов. Для создания видимости исполнения контрактов ЛИУ заключило соглашение на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма с одной предпринимательницей. Фактически она поставляла яйца и мясо кур, которые покупала на птицефабриках. Однако выполнить в полном объеме государственный контракт ЛИУ №19 так и не смогло, в результате чего УФСИН недополучило 21,5 тонны мяса кур на общую сумму более 2,3 млн руб. Кроме того, подсудимый, ранее занимая должность начальника ЛИУ №19, несколько раз привлекал двух осужденных для ремонта системы водоснабжения, облагораживания территории и текущего ремонта своего дачного дома и построек.

Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также на два года лишил его права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий. Предпринимательница находится под следствием. Ее обвиняют в мошенничестве.