На Южном Урале полицейский при задержании застрелил мужчину, который зарезал собственную мать
В поселке Шимаковка в Челябинской области минувшей ночью произошла трагедия в стиле американского боевика.
36-летний мужчина с ножом набросился на собственную мать, от полученных ранений 60-летняя женщина скончалась, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
На место прибыл полицейский, злоумышленник напал с ножом и на него. Правоохранитель достал пистолет и застрелил мужчину.
Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве женщины.
"В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в СК.