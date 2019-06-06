На Южном Урале полицейский при задержании застрелил мужчину, который зарезал собственную мать

В поселке Шимаковка в Челябинской области минувшей ночью произошла трагедия в стиле американского боевика.

36-летний мужчина с ножом набросился на собственную мать, от полученных ранений 60-летняя женщина скончалась, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

На место прибыл полицейский, злоумышленник напал с ножом и на него. Правоохранитель достал пистолет и застрелил мужчину.

Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве женщины.

"В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в СК.