"Год детских площадок" стартует в Липецкой области

В Липецкой области стартует областная программа «Год детских площадок», передает корреспондент Накануне.RU. Как заявил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов , число детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счёт средств федерального и областного бюджетов увеличится в два раза с 75 до 150. Игорь Артамонов сообщил, что его инициатива по увеличению объектов стала результатом прямого общения с липчанами.

"Читаю ваши сообщения в социальных сетях, анализируем жалобы, которые вы пишете на сайт. По теме детских площадок поступило 225 обращений. В ходе объездов по области вижу плохое состояние детских площадок. Где-то они устарели, сломалось оборудование, где-то оно вообще отсутствует. Мы изучили проблему, пересмотрели ключевые подходы в реализации программ по благоустройству. До 1 ноября на территории области будет построено 150 новых современных детских и спортивных площадок", – заявил Игорь Артамонов.

В регионе с целью формирования единообразного архитектурного облика разработаны три стандарта благоустройства площадок для городов и районных центров в зависимости от размеров дворовой территории. Места размещения игровых комплексов будут определены с учётом численности жителей и удалённости от уже имеющихся парков и спортивных объектов. Детские площадки появятся как во дворах многоквартирных домов, так и на общественных пространствах, передает"Липецкая газета".