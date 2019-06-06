03 Октября 2020
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Общество Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Адвокат Жорин напомнил о завещании Алибасова: "Бари и в этот раз всех обломал"

Звездный адвокат Сергей Жорин напомнил, как в 2013 году помогал продюсеру группы "На-На" с завещанием.

"7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал", - написал в твитере Жорин, очевидно намекая на вчерашние фейковые новости о смерти продюсера.

Тема смерти, завещания и похорон, видимо, давно волновала Алибасова. Так, в прошлом году в ток-шоу на одном из федеральных каналов близкие продюсера рассказывали, как он много говорит о смерти и даже устраивал репетицию собственных похорон. В крематорий пришли близкие Бари, говорили прощальные речи, а сам он после этого случая написал завещание.

О размере состояния Алибасова мало что известно, да и с родственниками не все просто. У Бари две сестры и двое братьев. Неоднократно продюсер был в браке, как в официальном, так и в гражданском. В гражданском браке у него родился сын – Бари Алибасов-младший, ему сейчас 34 года. В 2013 году женился на своей помощнице, в этом браке она родила сына, но не от Алибасова. Развод пара оформила только осенью 2018 года, буквально через несколько дней продюсер зарегистрировал отношения с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. У пары был роман в 90-х, но с тех пор они несколько раз расставались.

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Адвокат Жорин напомнил о завещании Алибасова: "Бари и в этот раз всех обломал"

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Теги: сергей жорин, бари алибасов, завещание



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