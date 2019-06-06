Большинство россиян не доверяют НПФ

Большинство россиян отрицательно относится к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательской лаборатории Левада-центра.

Издание отмечает, что это потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Так, 63% опрошенных не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд, помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель.

И только 29% респондентов хотели бы делать какие-то дополнительные пенсионные отчисления.

На дополнительную пенсию от негосударственного пенсионного фонда или корпоративного работодателя рассчитывают только 7%. В основном россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).

Между тем, напомним, недавно в России вскрылась крупная афера, в результате которой пострадали 500 тыс. жителей страны.

Злоумышленники переводили накопления россиян между негосударственными пенсионными фондами. В конце прошлого года в ПФР заметили рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой.

Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые "заверяли" по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку, в результате которой выяснилось, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.