03 Октября 2020
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Общество В России
митинг против повышения пенсионного возраста, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Большинство россиян не доверяют НПФ

Большинство россиян отрицательно относится к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, пишет РБК со ссылкой на опрос исследовательской лаборатории Левада-центра.

Издание отмечает, что это потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Так, 63% опрошенных не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд, помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель.

И только 29% респондентов хотели бы делать какие-то дополнительные пенсионные отчисления.

На дополнительную пенсию от негосударственного пенсионного фонда или корпоративного работодателя рассчитывают только 7%. В основном россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).

Между тем, напомним, недавно в России вскрылась крупная афера, в результате которой пострадали 500 тыс. жителей страны.

Злоумышленники переводили накопления россиян между негосударственными пенсионными фондами. В конце прошлого года в ПФР заметили рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой.

Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые "заверяли" по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку, в результате которой выяснилось, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.

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Большинство россиян не доверяют НПФ

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Теги: негосударственные пенсионные фонды, опрос, отчисления



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