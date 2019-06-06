Александр Мишарин рассказал о проработке проекта железной дороги по территории Афганистана

Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин на выступлении в рамках деловой программы ПМЭФ рассказал о перспективах сопряжения железнодорожной инфраструктуры стран Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, в пространстве колеи 1520 мм разработаны единые тарифные ставки, единые технологии разработки локомотивов, вагонов.

Параллельно решается и проблема различной колеи. Разрабатываются технологии взаимодействия погранпереходов с китайскими коллегами. "Мы впервые обменялись по 20 пар поездов, до этого было только 14. Растут железнодорожные перевозки между РЖД и странами ШОС (157 млн тонн), с начала этого года прирост уже составил 4%", - сказал он.

Кроме того Александр Мишарин рассказал о перспективах присоединения к железнодорожной сети стран ШОС Пакистана и Индии. Для этого необходимо построить 600 км через территорию Афганистана, чтобы соединить их с железными дорогами Узбекистана или Туркменистана, что даст совсем новые возможности интеграции железнодорожной сети стран ШОС. В настоящее время проводится подготовка технико-экономического обоснования этого проекта.