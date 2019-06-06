03 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
дети, розыск, Реж (2019) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Живы: найдены трое мальчиков, пропавших на Среднем Урале

Трое мальчиков, пропавших на Среднем Урале, найдены. Они живы.

Напомним, в городе Реж пропали трое детей в возрасте 10, 11 и 13 лет. Они вышли из дома 1 июня и не вернулись, заявления о розыске поступили 3 июня. Свердловские полицейские проводили спецоперацию, по тревоге был поднят личный состав территориального ОВД.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня все трое подростков найдены живыми. Как уточнили в ведомстве, ребят обнаружили в Екатеринбурге в районе Южного автовокзала. В данный момент они доставлены в подразделение полиции. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, СКР ведет свою проверку по факту случившегося.

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Живы: найдены трое мальчиков, пропавших на Среднем Урале

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Теги: дети, розыск, СКР, Средний Урал



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