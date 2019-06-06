Из отставных военных сделают самозанятых

"Промсвязьбанк" и Минобороны в третьем квартале запустят пилотный проект по переквалификации и социальной адаптации бывших военных. Отставным офицерам помогут открыть свой бизнес в качестве самозанятых, рассказал руководитель блока "Средний и малый бизнес" Константин Басманов на дискуссии Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

Каждый год в России более 6 тыс. офицеров уходят в запас. 30% опрошенных действующих военнослужащих сказали, что хотели бы после выхода в запас иметь свой бизнес, 55% уже во время службы готовы проходить переобучение, рассказал Басманов.

"В третьем квартале мы запустим пилотный вариант программы, посмотрим, как через весь курс пройдут военнослужащие и получат гранты на развитие своего бизнеса. В четвертом квартале хотим распространить ее по всей стране", - сообщил он.

Представитель "Промсвязьбанка" отметил, что профессиональные военные во всем мире активно вовлекаются в бизнес. Так, в США каждая десятая компания основана ветераном вооруженных сил, в Китае 15 тыс. компаний основаны военными, прошедшими обучение по госпрограмме.