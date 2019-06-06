03 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В ХМАО уволили директора центра культуры и спорта, работники которого пригрозили властям забастовкой

В Советском уволили директора Городского центра культуры и спорта Александра Блинова после того, как работники центра пригрозили властям забастовкой. Об этом Накануне.RU сообщил наш источник, знакомый с ситуацией.

"Завтра согласительная комиссия, как положено по законодательству, с учредителем нашей организации - администрацией города Советский. На встрече будут обсуждаться проблемы центра. По итогам встречи коллектив примет решение о своих дальнейших действиях", - сообщил источник.

Напомним, 10 июня часть коллектива - 28 человек планировали начать забастовку из-за низких зарплат. Однако, если требования сотрудников центра культуры и спорта не будут услышаны, то к ним могут присоединиться и остальные работники. Уведомление о протесте ранее было направлено в администрацию Советского. Размер зарплат работников центра культуры и спорта находится на уровне МРОТ, установленного в Югре.

Добавим, что работники записали видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой вмешаться в ситуацию.

В департаменте общественных и внешних связей не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Направлен запрос.

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В ХМАО уволили директора центра культуры и спорта, работники которого пригрозили властям забастовкой

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Теги: забастовка, городской центр культуры и спорта, зарплаты, мрот, советский



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Развитие сюжета:

Ранее 27.06.2019 15:16 Мск В Советском работники центра культуры и спорта, грозившие властям забастовкой, будут получать зарплату по-новому
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Ранее 07.06.2019 08:25 Мск Власти Югры выезжают в Советский для решения конфликта с работниками центра культуры и спорта

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Ранее 31.05.2019 15:10 Мск Работники центра культуры и спорта пригрозили властям Советского забастовкой из-за низких зарплат

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