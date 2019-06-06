В ХМАО уволили директора центра культуры и спорта, работники которого пригрозили властям забастовкой

В Советском уволили директора Городского центра культуры и спорта Александра Блинова после того, как работники центра пригрозили властям забастовкой. Об этом Накануне.RU сообщил наш источник, знакомый с ситуацией.

"Завтра согласительная комиссия, как положено по законодательству, с учредителем нашей организации - администрацией города Советский. На встрече будут обсуждаться проблемы центра. По итогам встречи коллектив примет решение о своих дальнейших действиях", - сообщил источник.

Напомним, 10 июня часть коллектива - 28 человек планировали начать забастовку из-за низких зарплат. Однако, если требования сотрудников центра культуры и спорта не будут услышаны, то к ним могут присоединиться и остальные работники. Уведомление о протесте ранее было направлено в администрацию Советского. Размер зарплат работников центра культуры и спорта находится на уровне МРОТ, установленного в Югре.

Добавим, что работники записали видеообращение к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой вмешаться в ситуацию.

В департаменте общественных и внешних связей не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Направлен запрос.