03 Октября 2020
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ПМЭФ-2019, Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: forumspb.com

Набиуллина на ПМЭФ: ЦБ готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки

Центробанк пока не намерен смягчать денежно-кредитную политику, однако готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2019, передает корреспондент Накануне.RU.

"На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой плоскости, невозможно", - сказала она.

По ее словам, мягкая ДКП не принесет ожидаемого повышения темпов экономического роста, а создаст дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности.

"Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС", - напомнила глава регулятора.

По ее мнению, такие упреждающие меры дали свой эффект, и "инфляция достаточно быстро стала снижаться". "Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", - добавила Набиуллина.

ПМЭФ-2019, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина(2019)|Фото: forumspb.com

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Набиуллина на ПМЭФ: ЦБ готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки

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Теги: Эльвира Набиуллина, ключевая ставка



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