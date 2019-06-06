Набиуллина на ПМЭФ: ЦБ готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки

Центробанк пока не намерен смягчать денежно-кредитную политику, однако готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2019, передает корреспондент Накануне.RU.

"На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой плоскости, невозможно", - сказала она.

По ее словам, мягкая ДКП не принесет ожидаемого повышения темпов экономического роста, а создаст дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности.

"Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС", - напомнила глава регулятора.

По ее мнению, такие упреждающие меры дали свой эффект, и "инфляция достаточно быстро стала снижаться". "Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", - добавила Набиуллина.