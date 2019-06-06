Кудрин посулил России экономический рост ниже 1%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2019 года экономический рост будет ниже 1%. Об этом он заявил в ходе сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019, передает корреспондент Накануне.RU.

"По моему прогнозу, ниже 1% рост будет", - сказал он. Официальный прогноз по росту ВВП Минэкономразвития на 2019 год составляет 1,3%.

Кудрин также подчеркнул, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превысит 2%.

"Мы не достигнем планки в 3% и выше, чтобы выйти на темпы выше среднемирового роста. Мы не проводим для этого достаточно энергично структурные меры и не укрепляем эти институты", - считает он.

Кудрин добавил, что пока не принимается мер по исправлению ситуации и повышению доверия к государственным институтам.

"Пока улучшений не будет, инвестиции не пойдут", - отметил глава Счетной палаты.