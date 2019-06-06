Дума Екатеринбурга снова пошла против администрации города

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин сегодня на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике обвинил администрацию муниципалитета в том, что она препятствует депутатам в получении объективной и своевременной информации о бюджете города на 2019 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мэрия не допускает думу к бюджету при рассмотрении его корректировки", - заявил спикер представителям исполнительной власти, среди которых были вице-мэр по внутренней и информационной политике Екатерина Кузёмка, заместитель главы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, начальник департамента финансов Анна Турунцева, начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

"Хочется, чтобы администрация города плотнее работала с думой, а пока к нашим пожеланиям, основанным на наказах избирателей, очень плохое очень отношение, на 80-90% идут отказы, а мы - представители народа!" - высказался председатель, уточнив, что на этот раз он проголосует за проект бюджета, но в дальнейшем его позиция может измениться.

Это заявление стало продолжением наметившегося противостояния между представительным органом и мэрией столицы Среднего Урала. Первый конфликт возник, когда Игорь Володин выразил недовольство тем, что в думу, по его мнению, не поступил в установленный срок отчёт главы города Александра Высокинского о социально-экономическом развитии Екатеринбурга за 2018 год, из-за чего отменили внеочередное заседание представительного органа. Мэрия, со своей стороны, утверждала, что мэр был готов к диалогу.

А сегодня депутаты рассматривают поправки к бюджету муниципалитета на текущий год в связи с поступлением в муниципальную казну дополнительных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Камнем преткновения в очередной раз стало финансирование медиахолдинга - эту инициативу вчера за заседании комиссии по местному самоуправлению озвучила вице-мэр Кузёмка.

Депутат Александр Колесников сегодня заявил, что 37 млн руб., которые собираются направить на холдинг, следует израсходовать на иные, более актуальные городские проблемы.

Депутат Роман Ступников даже предложил потратить часть этих денег на восстановление Краснознамённой группы, на которую власти в этом году средства так и не предусмотрели.

Впрочем, это не помешало бюджетной комиссии обобщить и принять поправки в городской бюджет-2019, направив их на рассмотрение в думу. По словам председателя комиссии Елены Бондаренко, если народные избранники в дальнейшем не одобрят корректировку муниципальной казны, то программы софинансирования могут быть свёрнуты.