Дума Екатеринбурга снова пошла против администрации города

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Александр Высокинский, Игорь Володин (2019) | Фото: Накануне.RU

Дума Екатеринбурга снова пошла против администрации города

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин сегодня на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике обвинил администрацию муниципалитета в том, что она препятствует депутатам в получении объективной и своевременной информации о бюджете города на 2019 год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мэрия не допускает думу к бюджету при рассмотрении его корректировки", - заявил спикер представителям исполнительной власти, среди которых были вице-мэр по внутренней и информационной политике Екатерина Кузёмка, заместитель главы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, начальник департамента финансов Анна Турунцева, начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

"Хочется, чтобы администрация города плотнее работала с думой, а пока к нашим пожеланиям, основанным на наказах избирателей, очень плохое очень отношение, на 80-90% идут отказы, а мы - представители народа!" - высказался председатель, уточнив, что на этот раз он проголосует за проект бюджета, но в дальнейшем его позиция может измениться.

Это заявление стало продолжением наметившегося противостояния между представительным органом и мэрией столицы Среднего Урала. Первый конфликт возник, когда Игорь Володин выразил недовольство тем, что в думу, по его мнению, не поступил в установленный срок отчёт главы города Александра Высокинского о социально-экономическом развитии Екатеринбурга за 2018 год, из-за чего отменили внеочередное заседание представительного органа. Мэрия, со своей стороны, утверждала, что мэр был готов к диалогу.

А сегодня депутаты рассматривают поправки к бюджету муниципалитета на текущий год в связи с поступлением в муниципальную казну дополнительных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Камнем преткновения в очередной раз стало финансирование медиахолдинга - эту инициативу вчера за заседании комиссии по местному самоуправлению озвучила вице-мэр Кузёмка.

Депутат Александр Колесников сегодня заявил, что 37 млн руб., которые собираются направить на холдинг, следует израсходовать на иные, более актуальные городские проблемы.

Депутат Роман Ступников даже предложил потратить часть этих денег на восстановление Краснознамённой группы, на которую власти в этом году средства так и не предусмотрели.

Впрочем, это не помешало бюджетной комиссии обобщить и принять поправки в городской бюджет-2019, направив их на рассмотрение в думу. По словам председателя комиссии Елены Бондаренко, если народные избранники в дальнейшем не одобрят корректировку муниципальной казны, то программы софинансирования могут быть свёрнуты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дума Екатеринбурга снова пошла против администрации города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Володин, медиахолдинг, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети