Министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Шереметьево

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Задержание чиновника проведено в рамках расследования факта незаконных рубок в природном заказнике "Туколонь". Следствие оценивает ущерб в 748 млн рублей.

Ранее по этому делу к уголовной ответственности были привлечены заместитель министра, директор Казачинско-Ленского лесхоза и инженер-лесопатолог.

Как добавляет Regnum, чиновники позволили вырубить 116 га сплошным способом под видом оздоровительных рубок - в 72 раза больше положенного.

Отметим, сегодня стало известно, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области провело проверку информации о нарушениях при вырубке леса в Полевском.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на территории Полевского городского округа (ПГО) Свердловской области на протяжении 10 лет сложилась и действует схема с явными признаками коррупции. В "проекте" могут быть задействованы местные бизнесмены и директор лесничества.