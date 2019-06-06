СМИ: за один сезон в "Автомобилисте" Дацюк получит более 100 млн рублей

СМИ сообщили, сколько заработает нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк за один сезон в екатеринбургском клубе.

Напомним, в среду ХК "Автомобилист" объявил о возвращении Дацюка. Контракт с воспитанником свердловского хоккея рассчитан на один год. Официально какие-либо подробности сделки в клубе раскрывать не стали.

Как утверждает Р-Спорт, за один сезон Павел получит десятки миллионов рублей: базовая часть контракта Дацюка составляет 100 млн рублей, еще 20 млн вынесены в бонусную часть. По данным агентства, играя за питерский СКА в сезоне-2018/19 нападающий сборной России заработал 170 млн рублей.

Напомним, Павел Дацюк ушел из СКА в мае этого года. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в НХЛ или вернуться в Екатеринбург.