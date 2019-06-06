03 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
задел под станцию метро &quot;Бажовская&quot;, Екатеринбург (2018) | Фото: wikipedia.org

На проектирование метро в Екатеринбурге нашлись деньги

В бюджете Екатеринбурга на текущий год запланировано 115 млн руб. на проектирование второй линии метро, эту информацию на заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике сегодня озвучила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

При этом расходы на Екатеринбургский метрополитен установлены в объёме 250 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

В целом, с учётом корректировки муниципальной казны в сторону увеличения, расходы бюджета города на 2019 год составят 49 млрд 692 млн руб., доходы - 46 млрд 117 млн руб, дефицит - 3 млрд 575 млн руб. (14,9%).

Основной рост дополнительных доходов - 4 млрд руб. из 5,2 млрд руб. - планируется за счёт получения межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

Ранее, напомним, мэрия пригрозила горожанам, что второй ветки метро может и не быть - из-за протестов в сквере у Драмтеатра. Такое заявление сделала заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка. По ее мнению, с федерального и международного уровня Екатеринбург смотрится как протестный город, что ставит под угрозу перспективы развития города: Екатеринбург рискует остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий. Вскоре после этого уральский полпред Николай Цуканов встретился с главой Екатеринбурга Александром Высокинским и заявил, что вторая ветка метрополитена крайне необходима городу. Горожане же продолжают протестные мероприятия - например, против повышения стоимости проезда в том же метро.

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На проектирование метро в Екатеринбурге нашлись деньги

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Теги: проектирование метро, финансирование



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