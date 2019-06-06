Елена Малышева рассказала, как природа пытается избавиться от людей в возрасте 50+

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о природном механизме истребления женщин в возрасте 50+.

По ее словам, природа ищет способы избавления от людей старше 50-ти, и одним из самых эффективных является ожирение – следствие переедания.

Таким образом звезда прокомментировала RNS данные Роспотребнадзора о том, что в России число женщин с ожирением достигает максимума в возрастной группе 55-57 лет.

"Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем, он есть, поэтому сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбы с лишним весом. Людей стимулируют правильно питаться, заниматься физкультурой, и наша страна тоже идет по этому пути", – отметила Малышева.

В прошлом году Малышева голодала, чтобы влезть в это вечернее платье

Она также рассказала, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, именно ожирение, а не лишний вес — заболевание, которым страдают более 50% женщин в возрасте старше 45 лет. И то, что женщин с избыточной массой тела почти вдвое больше, чем мужчин – около 14% мужчин и 26% женщин в России имеют избыточную массу тела – связано в том числе с меньшим количеством тестостерона у женщин.

"Различие между женщинами и мужчинами определяется тем, что у женщин практически нет мужского полового гормона тестостерона, а у мужчин он есть. Тестостерон – главный жиросжигающий гормон. Это первое, второе – у мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы – это главное место, где жиры сжигаются, именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира – митохондрии", – подчеркнула Елена Малышева.

Самой Малышевой 58 лет. Она не только постоянно рекламирует свою диету (например, продает ее на своей странице в Instagram), но и сама постоянно и довольно жестко ограничивает себя в еде. Например, телеведущая часто жалуется на соблазнительные запахи в магазинах и ресторанах, куда ей приходится заходить.