Эксперт: Текслер своим выдвижением продемонстрировал готовность быть первым во всем

Глава Челябинской области Алексей Текслер накануне первым выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона. Он пойдет как самовыдвиженец. Эксперты считают это событие демонстрацией открытости и уверенности регионального лидера.

Как отметил сам Текслер, первоочередная задача – работать на благо жителей Южного Урала.

"В целом, мои планы – работать на благо жителей области. Ближайшие планы – улетаю на Петербургский экономический форум. Достаточно обширная программа работы на форуме: участие в нескольких сессиях, пленарном заседании, которое будет проводить президент страны, двухсторонние встречи, в том числе международные. Подписание различных соглашений с компаниями и банками, в том числе по привлечению инвестиций, в сфере экологии о снижении выбросов", – подчеркнул глава региона.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13 тыс. 169 подписей среди жителей Челябинской области, возраст которых на дату сбора превышает 18 лет. Также нужно 266 подписей депутатов муниципальных образований.

Глава челябинского избиркома Сергей Обертас отметил, что сбор подписей можно начинать уже сейчас.

"Предоставить документы на регистрацию кандидаты могут не ранее 25 июня и не позднее 4 июля. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней, все процедуры открыты и доступны", — сказал Обертас.

"Мы ожидаем значительное количество участников, поскольку выборы губернатора — самое важное политическое событие года", — прокомментировал Сергей Обертас грядущую политическую гонку.

Челябинский политолог Александр Мельников в разговоре с Накануне.RU отметил, что выдвижение Текслера самым первым кандидатом в губернаторы — это определенная демонстрация его уверенности и открытости.

"Всем понятно, что он даже до этого официального выдвижения собирался на выборы и пойдет на них за победой. И в этом смысле без всяких политтехнологических игр, без попыток избежать ограничений, которые накладывает на себя официальное выдвижение, он прямо и открыто застолбил свою позицию. И да, есть тут некий, может быть, показательный момент — Текслер продемонстрировал свою готовность быть первым во всем", — отметил Мельников.

В пресс-службе губернатора добавили, что Алексею Текслеру после командировки в Санкт-Петербург предстоит серьезная работа в области. График будет насыщен рабочими поездками в города и районы, в первую очередь, встречами с южноуральцами, на основе наказов которых будет сформирована предвыборная программа.