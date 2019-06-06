Эксперт: Текслер своим выдвижением продемонстрировал готовность быть первым во всем

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы (2019) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: Текслер своим выдвижением продемонстрировал готовность быть первым во всем

Глава Челябинской области Алексей Текслер накануне первым выдвинул свою кандидатуру на выборы главы региона. Он пойдет как самовыдвиженец. Эксперты считают это событие демонстрацией открытости и уверенности регионального лидера.

Как отметил сам Текслер, первоочередная задача – работать на благо жителей Южного Урала.

"В целом, мои планы – работать на благо жителей области. Ближайшие планы – улетаю на Петербургский экономический форум. Достаточно обширная программа работы на форуме: участие в нескольких сессиях, пленарном заседании, которое будет проводить президент страны, двухсторонние встречи, в том числе международные. Подписание различных соглашений с компаниями и банками, в том числе по привлечению инвестиций, в сфере экологии о снижении выбросов", – подчеркнул глава региона.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13 тыс. 169 подписей среди жителей Челябинской области, возраст которых на дату сбора превышает 18 лет. Также нужно 266 подписей депутатов муниципальных образований.

Глава челябинского избиркома Сергей Обертас отметил, что сбор подписей можно начинать уже сейчас.

Алексей Текслер, выдвижение в губернаторы(2019)|Фото: Накануне.RU

"Предоставить документы на регистрацию кандидаты могут не ранее 25 июня и не позднее 4 июля. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней, все процедуры открыты и доступны", сказал Обертас.

"Мы ожидаем значительное количество участников, поскольку выборы губернатора — самое важное политическое событие года", — прокомментировал Сергей Обертас грядущую политическую гонку.

Челябинский политолог Александр Мельников в разговоре с Накануне.RU отметил, что выдвижение Текслера самым первым кандидатом в губернаторы это определенная демонстрация его уверенности и открытости.

"Всем понятно, что он даже до этого официального выдвижения собирался на выборы и пойдет на них за победой. И в этом смысле без всяких политтехнологических игр, без попыток избежать ограничений, которые накладывает на себя официальное выдвижение, он прямо и открыто застолбил свою позицию. И да, есть тут некий, может быть, показательный момент — Текслер продемонстрировал свою готовность быть первым во всем", — отметил Мельников.

В пресс-службе губернатора добавили, что Алексею Текслеру после командировки в Санкт-Петербург предстоит серьезная работа в области. График будет насыщен рабочими поездками в города и районы, в первую очередь, встречами с южноуральцами, на основе наказов которых будет сформирована предвыборная программа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперт: Текслер своим выдвижением продемонстрировал готовность быть первым во всем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, выдвижение, Челябинск, выборы, Александр Мельников, Сергей Обертас



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2019 14:15 Мск Текслер сдал документы для участия в выборах как самовыдвиженец

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети