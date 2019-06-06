В Тюмени многодетный отец-инвалид готов подарить Путину болото под строительство дома

Инвалид второй группы, отец четверых малолетних детей, чемпион Европы по паралимпийскому баскетболу Ильшат Сагитов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложил подарить главе государства заболоченный земельный участок для строительства дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись обращения на Youtube опубликовал правозащитник Андрей Романов. На кадрах мужчина стоит на участке, залитом водой. Эту землю семье Сагитовых выделили для индивидуального строительства по программе обеспечения жильем многодетных семей. Отмечается, что участок выбирали зимой. Он использовался для хранения вывезенного из города снега. В течение весны и лета семья неоднократно приезжала на участок - однако начать строительство на нем было невозможно, поскольку он был залит водой.

Отец многодетного семейства обращался в органы власти с просьбой решить вопрос, но тщетно. Им объясняли, что участок находится в собственности, и они его могут продать или обменять. По кадастровой стоимости - цена участка составляет 1,3 млн. Рыночная стоимость - всего 200-250 тыс.

"На семейном совете мы приняли решение: подарить вам этот участок. Если вы хотите, приезжайте в Тюмень, будете жить у нас в Тюмени. Правда, на этом участке невозможно строительство", - заявил он.

Добавим, что в прокуратуру и в региональный следственный комитет направлены обращения с просьбой проверить законность предоставления таких участков. Накануне.RU направило запросы в администрацию города и областное правительство.