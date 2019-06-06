Свердловское Минприроды подтвердило нарушения при вырубках леса в Полевском

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области провело проверку информации о нарушениях при вырубке леса в Полевском.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении Общероссийского народного фронта, ранее эксперты выявили нарушение лесохозяйственных требований и правил складирования древесины во время пожароопасного сезона, а также захламление мест рубки обломками стволов и ветвями срубленных деревьев.

В итоге факты, выявленные представителями ОНФ, подтвердились. Специалисты профильного министерства возбудили административное дело в отношении пользователя лесными участками.

Накануне.RU уже рассказывало, что на территории Полевского городского округа (ПГО) Свердловской области на протяжении 10 лет сложилась и действует схема с явными признаками коррупции. В "проекте" могут быть задействованы местные бизнесмены и директор лесничества.