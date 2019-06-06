03 Октября 2020
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армия учения танк т-72 (2010) | Фото: Накануне.ru

Трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков во время учений

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка.

Инцидент произошел в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб в сентябре 2017 года.

Командир танка Т-72 позже пояснил, что произвел выстрел, так как был уверен в отсутствии людей в секторе прямого огневого поражения.

Как сообщает РБК, военные получили тяжкий вред здоровью, у них были проникающие ранения и переломы. Один из солдат получил смертельные ранения.

Отвечавших за организацию стрельб подполковников приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за халатность.

В 2016 году во время плановых стрельб на одном из полигонов в Калининградской области получили осколочные ранения трое военнослужащих мотострелкового соединения Балтийского флота.

Сообщалось, что взрыв произошел из-за неверных расчетов ветра. Двоих из пострадавших отправили в военный госпиталь Калининграда, у третьего была легкая контузия. У одного из госпитализированных – осколочное ранение плеча. Второй - срочник из Нижневартовска – получил многочисленные осколочные ранения головы и тела и впал в кому.

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Трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков во время учений

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Теги: минобороны, солдаты, иск, учения



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