НТВ снял свой сериал про "Чернобыль" – с Петренко и "американским следом"

Похоже, авария на Чернобыльской АЭС становится очень популярной темой для телевизионщиков. Только что HBO выпустил мини-сериал о событиях 86-го года, также стало известно, что Данила Козловский снимает сериал про ликвидаторов аварии, а еще сериал по этим же событиям готовит телеканал НТВ. Правда, последний начал работу над проектом еще в 2014-м, поэтому нельзя сказать, что россияне просто решили хайпануть на популярной теме.

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Как сообщает TJ, российский сериал про Чернобыль должен выйти в 2019 году, но на НТВ не уточняют дату премьеры. В главной роли занят актер Игорь Петренко ("Водитель для Веры", "Тарас Бульба"). Судя по всему, у этого проекта будет детективная концепция и даже оригинальная версия – следователь контрразведки ищет агента ЦРУ, который готовит взрыв на атомной электростанции.

Авторы проекта рассказали, что, как и американцы, много работали над аутентичностью быта. Съёмки российского "Чернобыля" прошли летом 2018 года в белорусских городах — в списке Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно.