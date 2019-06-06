03 Октября 2020
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Общество В России
Игорь Петренко (2016) | Фото:СТС

НТВ снял свой сериал про "Чернобыль" – с Петренко и "американским следом"

Похоже, авария на Чернобыльской АЭС становится очень популярной темой для телевизионщиков. Только что HBO выпустил мини-сериал о событиях 86-го года, также стало известно, что Данила Козловский снимает сериал про ликвидаторов аварии, а еще сериал по этим же событиям готовит телеканал НТВ. Правда, последний начал работу над проектом еще в 2014-м, поэтому нельзя сказать, что россияне просто решили хайпануть на популярной теме.
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Как сообщает TJ, российский сериал про Чернобыль должен выйти в 2019 году, но на НТВ не уточняют дату премьеры. В главной роли занят актер Игорь Петренко ("Водитель для Веры", "Тарас Бульба"). Судя по всему, у этого проекта будет детективная концепция и даже оригинальная версия – следователь контрразведки ищет агента ЦРУ, который готовит взрыв на атомной электростанции.

Авторы проекта рассказали, что, как и американцы, много работали над аутентичностью быта. Съёмки российского "Чернобыля" прошли летом 2018 года в белорусских городах — в списке Минск, Мозырь, Хотимск, Слуцк, Молодечно.

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НТВ снял свой сериал про "Чернобыль" – с Петренко и "американским следом"

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Теги: нтв, чернобыль, сериал, игорь петренко, детектив



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Ранее 07.06.2019 07:51 Мск Мединский одобрил американский сериал "Чернобыль" и пообещал российский ответ

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