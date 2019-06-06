03 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

В двух регионах "тюменской матрешки" будут упразднены управления Росприроднадзора

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах будут упразднены управления Росприроднадзора. Новую схему размещения территориальных подразделений утвердил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, в Уральском федеральном округе остается два управления. Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будет располагаться в Тюмени, Уральское межрегиональное управление - в Екатеринбурге. Реорганизация должна завершиться к 1 августа.

Сегодня отделения Росприроднадзора существуют в ХМАО и ЯНАО. Исполняющим обязанности руководителя югорского управления является Александр Федяев, ямальским руководит Сергей Попов. Судьба руководителей неизвестна, однако задача реорганизации - сократить численность руководящего и административного аппарата, таким образом, мест для бывший руководителей в новой структуре может не найтись.

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В двух регионах "тюменской матрешки" будут упразднены управления Росприроднадзора

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Теги: Росприроднадзор, Тюменская область,



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