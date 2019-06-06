Пропавших на Среднем Урале детей видели в Реже и Екатеринбурге

На Среднем Урале продолжается розыск троих мальчиков. Свою проверку организовал Следственный комитет.

Напомним, в городе Реж пропали трое детей в возрасте 10, 11 и 13 лет. Все трое вышли из дома 1 июня и не вернулись. Заявления о розыске ребят поступили 3 июня. Свердловские полицейские проводят спецоперацию, по тревоге поднят личный состав территориального ОВД.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, раньше дети уже уходили, по нескольку дней не находясь дома. Сейчас в органы правоохраны Режа поступает информация о том, что пропавших видели в тех или иных местах (как в Реже, так и в Екатеринбурге). Все сведения тщательно проверяются.

Следователи СКР внимательно изучают характеризующую документацию в отношении несовершеннолетних и их семей. Также проверяются условия проживания и воспитания детей, уже осмотрены места их последнего пребывания. Опрашиваются родственники мальчиков и люди из круга их ближайшего общения.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.