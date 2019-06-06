В Тюмени директор строительной организации попытался подкупить сотрудника транспортной полиции

В Тюмени директор строительной организации попытался подкупить транспортного полицейского.

В апреле этого года мужчину пригласили в линейный отдел МВД для дачи объяснений по проводящейся в его отношении доследственной проверке, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Мужчина попытался избежать уголовной ответственности и положил в сумку сотруднику полиции 30 тыс. руб. Полицейский от взятки отказался, деньги не взял и доложил своему руководству о попытке его подкупа.

Директору строительной фирмы назначили штраф - 45 тыс. руб., а "взяточные" деньги обратили в доход государства.