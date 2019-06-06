Студентам ПИЖТ предложили перевестись в колледж железнодорожного транспорта из-за отсутствия аккредитации

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Пермский край
ПИЖТ УрГУПС (2018) | Фото: vk.com/pizht_usurt

Студентам ПИЖТ предложили перевестись в колледж железнодорожного транспорта из-за отсутствия аккредитации

Студентам Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ) - филиала УрГУПС предложили подписать документ, в котором говорится о переводе в колледж железнодорожного транспорта (КЖТ) в Екатеринбурге, сообщает Бизнес-класс.

Как сообщает издание со ссылкой на одного из преподавателей института, о том, что студенты по документам будут выпускниками КЖТ, им сообщили на собрании по дипломному проектированию. Преподавателям сообщили, что они "автоматически переведены на работу в КЖТ".

Причины перевода кроются в отсутствии у вуза аккредитации. По информации Рособрнадзора, учебное заведение до сих пор не подало заявку. Без аккредитации институт может принимать студентов и обучать их, но при выпуске они получат дипломы не государственного образца, а вуза.

Получить комментарий в институте железнодорожного транспорта не удалось.

В пресс-службе УрГУПС корреспонденту Накануне.RU ранее сообщали, что заявку на аккредитацию ПИЖТ уже подал, однако сегодня уточнили информацию: аккредитация проходит в соответствии с планом головного университета.

"У нас есть план по прохождению аккредитации и филиалов. Сначала аккредитацию прошел сам головной вуз вместе с нашими филиалами, которые здесь находятся в Екатеринбурге. Это медицинский колледж и колледж железнодорожного транспорта. Далее аккредитацию проходили филиалы наши в Нижнем Тагиле и в Тюмени. На прошлой неделе аккредитацию проходил Курган. Наш курганский институт железнодорожного транспорта. На этой неделе - Челябинск. И как только пройдет Челябинск - наш университет подает заявку на ПИЖТ. Потом останется Златоуст, еще один наш филиал", - сообщила начальник отдела информации и связей с общественностью УрГУПС Анастасия Кириллова.

Она добавила, что не слышала информацию о переводе студентов в КЖТ.

Отметим, ранее общественники заявляли, что отсутствие аккредитации связано с тем, что кто-то преследует цель развалить учебное заведение. Пермяки не исключают, что участок набережной, где расположены корпуса ПИЖТ, как и территория завода Шпагина, также может оказаться очень интересным с целью переустройства его для развлекательной зоны в районе Перми-I.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Студентам ПИЖТ предложили перевестись в колледж железнодорожного транспорта из-за отсутствия аккредитации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ПИЖТ, аккредитация, студенты, ургупс, кжт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 11:49 Мск Родители студентов ПИЖТ пожаловались на вуз в Росжелдор: "Мы столкнулись с массовыми беспорядками!"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2019 12:59 Мск Пермяки напуганы: у Пермского института железнодорожного транспорта истек срок аккредитации
Ранее 07.12.2018 16:16 Мск В пермском филиале УрГУПС - сокращения. Работники боятся стать частью "культурного кластера"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети