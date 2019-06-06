Студентам ПИЖТ предложили перевестись в колледж железнодорожного транспорта из-за отсутствия аккредитации

Студентам Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ) - филиала УрГУПС предложили подписать документ, в котором говорится о переводе в колледж железнодорожного транспорта (КЖТ) в Екатеринбурге, сообщает Бизнес-класс.

Как сообщает издание со ссылкой на одного из преподавателей института, о том, что студенты по документам будут выпускниками КЖТ, им сообщили на собрании по дипломному проектированию. Преподавателям сообщили, что они "автоматически переведены на работу в КЖТ".

Причины перевода кроются в отсутствии у вуза аккредитации. По информации Рособрнадзора, учебное заведение до сих пор не подало заявку. Без аккредитации институт может принимать студентов и обучать их, но при выпуске они получат дипломы не государственного образца, а вуза.

Получить комментарий в институте железнодорожного транспорта не удалось.

В пресс-службе УрГУПС корреспонденту Накануне.RU ранее сообщали, что заявку на аккредитацию ПИЖТ уже подал, однако сегодня уточнили информацию: аккредитация проходит в соответствии с планом головного университета.

"У нас есть план по прохождению аккредитации и филиалов. Сначала аккредитацию прошел сам головной вуз вместе с нашими филиалами, которые здесь находятся в Екатеринбурге. Это медицинский колледж и колледж железнодорожного транспорта. Далее аккредитацию проходили филиалы наши в Нижнем Тагиле и в Тюмени. На прошлой неделе аккредитацию проходил Курган. Наш курганский институт железнодорожного транспорта. На этой неделе - Челябинск. И как только пройдет Челябинск - наш университет подает заявку на ПИЖТ. Потом останется Златоуст, еще один наш филиал", - сообщила начальник отдела информации и связей с общественностью УрГУПС Анастасия Кириллова.

Она добавила, что не слышала информацию о переводе студентов в КЖТ.

Отметим, ранее общественники заявляли, что отсутствие аккредитации связано с тем, что кто-то преследует цель развалить учебное заведение. Пермяки не исключают, что участок набережной, где расположены корпуса ПИЖТ, как и территория завода Шпагина, также может оказаться очень интересным с целью переустройства его для развлекательной зоны в районе Перми-I.