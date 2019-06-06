Минтранс готов жестко отреагировать на "багажный" коллапс в Шереметьево

Минтранс обещает "жестко отреагировать" на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в ближайшее время.

В пресс-службе ведомства сообщили, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих готов поставить вопрос о персональной ответственности за происходящее на следующем заседании совета директоров "Шереметьево".

Руководству аэропорта "настоятельно" рекомендовали при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках.

Напомним, в Шереметьево уже несколько дней продолжаются задержки с багажом.

Промедления начались 1 июня. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это связано с пиковой нагрузкой "в высокий туристический сезон". СМИ пишут, что в аэропорту не хватает грузчиков и необходимой для разгрузки авиалайнеров техники.

Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснил задержки в выдаче багажа изменением технологических процессов в обслуживании и обработке.

Как обещают в воздушной гавани, ситуация с задержками окончательно стабилизируется лишь к концу июня.

Прокуратура начала проверку, которая установит причины задержек выдачи багажа.