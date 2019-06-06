У Бари Алибасова сегодня день рождения – исполнилось 72 года

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

У Бари Алибасова сегодня день рождения – исполнилось 72 года

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов в четверг, 6 июня, отмечает 72-й день рождения. И для него, кажется, этот день рождения будет тройным. Во-первых, собственно день его появления на свет. Во-вторых, врачи смогли спасти музыканта от смерти – он по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. В-третьих, накануне многие СМИ "похоронили" Алибасова, сообщив о его смерти. Говорят, произошло это с подачи писателя Сергея Минаева – в своем популярном телеграм-канале он тоже рассказал об уходе известного продюсера. Потом пресс-секретарю Бари пришлось опровергать все эти сообщения.

О состоянии Алибасова пока известно мало. Он находится в реанимации. По одним данным, врачи решают вопрос об операции, по другим – продюсер находится в коме. Представитель артиста обещал сделать заявление утром 6 июня.

Пока неясно, пустят ли к Алибасову на день рождения в реанимацию его родственников и друзей. В частности, его 80-летнюю супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, на которой Бари неожиданно женился в прошлом году. Пару многие годы связывали периодические романы, но в последнее время Алибасов, вроде бы, жил с другой женщиной.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У Бари Алибасова сегодня день рождения – исполнилось 72 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бари алибасов, реанимация, день рождения, похороны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 02:11 Мск Роспотребнадзор проверит "Крот" после отравления Алибасова
Ранее 09.06.2019 19:06 Мск PR-директор Бари Алибасова сообщил, что упаковка "Крота" не соответствует ГОСТу
Ранее 07.06.2019 20:06 Мск Жена Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства, которым отравился ее муж
Ранее 07.06.2019 16:00 Мск Адвокат Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Ранее 07.06.2019 13:37 Мск Представитель Бари Алибасова опроверг слухи о подключении продюсера к аппарату ИВЛ
Ранее 06.06.2019 20:56 Мск Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Ранее 06.06.2019 15:02 Мск Бари Алибасов написал новое завещание
Ранее 06.06.2019 10:01 Мск Адвокат Жорин напомнил о завещании Алибасова: "Бари и в этот раз всех обломал"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети