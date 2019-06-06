У Бари Алибасова сегодня день рождения – исполнилось 72 года

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов в четверг, 6 июня, отмечает 72-й день рождения. И для него, кажется, этот день рождения будет тройным. Во-первых, собственно день его появления на свет. Во-вторых, врачи смогли спасти музыканта от смерти – он по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. В-третьих, накануне многие СМИ "похоронили" Алибасова, сообщив о его смерти. Говорят, произошло это с подачи писателя Сергея Минаева – в своем популярном телеграм-канале он тоже рассказал об уходе известного продюсера. Потом пресс-секретарю Бари пришлось опровергать все эти сообщения.

О состоянии Алибасова пока известно мало. Он находится в реанимации. По одним данным, врачи решают вопрос об операции, по другим – продюсер находится в коме. Представитель артиста обещал сделать заявление утром 6 июня.

Пока неясно, пустят ли к Алибасову на день рождения в реанимацию его родственников и друзей. В частности, его 80-летнюю супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, на которой Бари неожиданно женился в прошлом году. Пару многие годы связывали периодические романы, но в последнее время Алибасов, вроде бы, жил с другой женщиной.