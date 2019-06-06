В ФБР доказали, что никакого снежного человека не существует

В Федеральном бюро расследований США опровергли существование снежного человека. Оказалось, что образцы, считавшиеся доказательствами йети, принадлежат совсем не ему.

Ранее директор информационного центра Питер Берн, занимающийся поисками йети, обратился к ФБР с просьбой проанализировать 15 образцов ткани и волос, предположительно, принадлежащих снежному человеку. Частицы с выставки йети были изучены с помощью микроскопии. В итоге оказалось, что на самом деле они принадлежат... млекопитающему из семейства оленевых.

Однако Берн, которому сейчас 93 года, заявил, что по-прежнему верит в существование снежного человека и в то, что это реально доказать. По его словам, во время путешествия в Гималаи он много раз видел следы йети на снегу, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Челябинской области установили кормушку для снежного человека. А в 2017 году свердловские путешественники нашли огромные следы в уральской тайге, которые мог оставить йети.