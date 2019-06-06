Лавров сообщил о предложении США провести повторный референдум по Крыму

Пять лет назад Вашингтон предлагал Москве провести повторный референдум по вопросу присоединения Крыма к России. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр уточнил, что с подобным предложением к нему в апреле 2014 года обращался госсекретарь США Джон Керри.

По словам Лаврова, Керри говорил ему: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум".

Однако такое предложение в Москве отвергли. "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?" - сказал глава МИД РФ.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. Согласно его результатам, более 95% жителей республики проголосовали за возвращение в состав РФ.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Между тем, в прошлом году президент США Дональд Трампзаявил, что в будущем Вашингтон может признать Крым российским, в зависимости от "действий Москвы".

Позже спецпредставитель американского лидера по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента, и признание Крыма частью РФ в Штатах исключено.