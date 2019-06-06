Лавров сообщил о предложении США провести повторный референдум по Крыму

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Крым
Сергей Лавров (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Лавров сообщил о предложении США провести повторный референдум по Крыму

Пять лет назад Вашингтон предлагал Москве провести повторный референдум по вопросу присоединения Крыма к России. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр уточнил, что с подобным предложением к нему в апреле 2014 года обращался госсекретарь США Джон Керри.

По словам Лаврова, Керри говорил ему: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум".

Однако такое предложение в Москве отвергли. "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?" - сказал глава МИД РФ.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. Согласно его результатам, более 95% жителей республики проголосовали за возвращение в состав РФ.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Между тем, в прошлом году президент США Дональд Трампзаявил, что в будущем Вашингтон может признать Крым российским, в зависимости от "действий Москвы".

Позже спецпредставитель американского лидера по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента, и признание Крыма частью РФ в Штатах исключено.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Лавров сообщил о предложении США провести повторный референдум по Крыму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей лавров, сша, крым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети