Суд арестовал третьего обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

В Красногорске арестован третий подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Б. Сурен Маркосян, он обвиняется в хулиганстве, сообщили Накануне.RU в СКР.

Его арестовали на 2 месяца - до 2 августа.

Напомним, ранее суд арестовал на тот же срок Сергея Ходжаяна и Нарека Степаняна. Никто из них вину не признал.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.