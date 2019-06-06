ФАС нашла способ сдержать цены на бензин

ФАС попытается сдержать оптовые цены на бензин, обязав независимые НПЗ регулярно продавать нефтепродукты на бирже. Об инициативе рассказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже, сообщают "Известия".

Правительство примет решение до 30 июня, к моменту завершения сделки с нефтяниками о заморозке розничных цен. Продление соглашения на данный момент не обсуждается.

Как сообщало Накануне.RU, ФАС выдала предписание руководителю Независимого топливного союза из-за заявлений о скором росте цен на бензин, Павла Баженова заподозрили в манипулировании рынков. Эксперты в ответ на это заявили, что цены на топливо будут расти не из-за оценок и прогнозов, а из-за отсутствия реальных мер по сдерживанию со стороны Правительства.