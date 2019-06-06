В Кургане в аварию попал автомобиль местной телерадиокомпании

В Кургане в аварию попал автомобиль местной телерадиокомпании.

ДТП произошло вечером 5 июня в самом центре города на перекрестке улиц Гоголя и Володарского, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель иномарки "Мицубиши" ехала по Гоголя со стороны Драмтеатра и при повороте налево на Володарского не уступила дорогу "десятке" телевизионщиков.

Пассажирка автомобиля телерадиокомпании "Курган" получила телесные повреждения, ее направили лечиться амбулаторно.